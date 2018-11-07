FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen tutuksuz sanık Mahmut Dikili ile avukatı katıldı.
Sanık Mahmut Dikili, suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savundu.
ByLock tespit edilen telefon numarasını kullandığını ancak ByLock programını kullanmadığını öne süren sanık, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını ve KHK ile kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Mahmut Dikili'nin yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
Miss Bumbum yarışmasında kavga! 'Benim kalçam daha güzel'
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!
Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!
Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'
Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!
TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum