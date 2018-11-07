FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen tutuksuz sanık Mahmut Dikili ile avukatı katıldı.

Sanık Mahmut Dikili, suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savundu.

ByLock tespit edilen telefon numarasını kullandığını ancak ByLock programını kullanmadığını öne süren sanık, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını ve KHK ile kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Mahmut Dikili'nin yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

