HABER

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski öğretmen Sema Çiçek katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu, hakkındaki ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın kod adının "Esma" olduğunu, ByLock kullandığını, programda ekli kişilerin sanığı "Esma" ismiyle eklediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çiçek'e 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Sanığın eşi Mehmet İhsan Çiçek de, aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Prof. Dr. Benal Büyükgebiz’in ‘Çok İştahsız, Yemiyor‘ adlı kitabı raflardaProf. Dr. Benal Büyükgebiz’in ‘Çok İştahsız, Yemiyor‘ adlı kitabı raflarda
Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Karşıyaka tribünlerinin simgesiydi! 50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.