FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, ByLock kullandığı belirlenen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yurten ile avukatı katıldı.

Sanık Yurten, örgütün dershanesinde öğretmenlik yaptığını ve ByLock kullandığını ancak örgütsel paylaşımları olmadığını savundu.

Sağlık sorunları yaşadığını belirten Yurten, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, Yurten'in FETÖ sanıklarıyla yurt dışı seyahatlerine çıktığını, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde ByLock programında geçen isimlerin bir kısmından söz etmediğini, örgüt mensubu daha çok kişiyi tanıdığı ve bildiği halde kısıtlı bilgi verdiğini, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinin oluşmadığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

