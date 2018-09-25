HABER

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, ByLock kullandığı belirlenen eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, ByLock kullandığı belirlenen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yurten ile avukatı katıldı.

Sanık Yurten, örgütün dershanesinde öğretmenlik yaptığını ve ByLock kullandığını ancak örgütsel paylaşımları olmadığını savundu.

Sağlık sorunları yaşadığını belirten Yurten, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, Yurten'in FETÖ sanıklarıyla yurt dışı seyahatlerine çıktığını, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde ByLock programında geçen isimlerin bir kısmından söz etmediğini, örgüt mensubu daha çok kişiyi tanıdığı ve bildiği halde kısıtlı bilgi verdiğini, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinin oluşmadığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
40 erkek 'kadın hakları' için dernek kurdu40 erkek 'kadın hakları' için dernek kurdu
Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındıSedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.