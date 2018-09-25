FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, ByLock kullandığı belirlenen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yurten ile avukatı katıldı.
Sanık Yurten, örgütün dershanesinde öğretmenlik yaptığını ve ByLock kullandığını ancak örgütsel paylaşımları olmadığını savundu.
Sağlık sorunları yaşadığını belirten Yurten, tahliyesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, Yurten'in FETÖ sanıklarıyla yurt dışı seyahatlerine çıktığını, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde ByLock programında geçen isimlerin bir kısmından söz etmediğini, örgüt mensubu daha çok kişiyi tanıdığı ve bildiği halde kısıtlı bilgi verdiğini, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinin oluşmadığını belirterek cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti
Müdür çalışanını 'yanlışlıkla' hava kompresörüyle öldürdü
AK Parti ve MHP arasında ittifak için ilk görüşme bugün
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum