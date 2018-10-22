FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık eski öğretmene 9 yıl hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Fatih Karabol ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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