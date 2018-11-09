FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zekiye Kılınç ile avukatı katıldı.
Sanık Kılınç, esasa ilişkin yaptığı son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Herhangi bir terör örgütüne bağlı olmadığını savunan sanık Kılınç, beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra takılarını bozdurup parasını Bank Asya'daki hesabına yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Kılınç'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
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