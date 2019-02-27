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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Cemile K.D. katıldı.

Örgüte ait kapatılan eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığını ifade eden sanık, çalıştığı dönem içerisinde örgütün herhangi bir faaliyetine katılmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Cemile K.D, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
dava eski öğretmen FETÖ/PDY KASTAMONU

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