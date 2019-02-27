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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Gaziantep'te örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Kahyaoğlu ile avukatı katıldı.

Sanık Kahyaoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kod adının "Muhsin" olduğunu ve örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğunun belirlendiğini kaydederek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
mahrem imam ByLock FETÖ/PDY davası Gaziantep

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