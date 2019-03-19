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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şeyda Nacar ile avukatı katıldı.

Eski öğretmen Nacar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 2 ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, kullanıcı adının evlenmeden önceki soyadından oluştuğunu, kod adının "Fatma" olduğunu kaydetti.

Sanığın örgütün propaganda amaçlı faaliyet gösteren dergisi ve gazeteleri için abone yapmaya çalıştığını, örgüt için evlilikleri organize ettiğini ve örgüt tabiriyle "abla" konumunda olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Nacar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ sanığı eski öğretmenler FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası

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