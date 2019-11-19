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FETÖ sanığı eski öğretmenlerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:24 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık O.K, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, ''Aktif Eğitimciler Sendikasına (Aktif-Sen) örgütsel bir amaçla üye olmadım. Sohbet toplantılarına katıldığım yönündeki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatimi talep ederim.'' savunmasını yaptı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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