FETÖ sanığı eski polis memuruna 23 yıl 4 ay ceza

İddia makamı, sanığın, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından cezalandırılmasını, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ise beraatini talep etti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski polis memuru İzzet Otyakmaz ile avukatı katıldı.

Raporu hazırlayanlar arasında şubede görevli ve dava da tutuksuz yargılanan sanıkların bulunduğunu iddia eden Otyakmaz, mahkemeye yazılan iletişime müdahale talep formlarında da hiçbir şekilde imzasının bulunmadığını anlattı.

Haydar Meriç'in fiziki takip çalışmasına katıldığını kabul eden Otyakmaz, isnat edilen suçları işlemediğini savundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca Otyakmaz'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ise beraatine hükmetti.

