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FETÖ sanığı eski polis memuruna 23 yıl 4 ay ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:06 | Son Güncelleme

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen İzzet Otyakmaz, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevliyken ihraç edilen eski polis memurunun yargılandığı davada karar açıklandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski polis memuru İzzet Otyakmaz ile avukatı katıldı.

Hazine avukatının da hazır bulunduğu, gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

İddia makamı, sanığın, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından cezalandırılmasını, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ise beraatini talep etti.

Otyakmaz, savunmasında, iddianameye konu tevdi raporunun, görevlendirilmesi bulunmayan kişiler tarafından hazırlandığını ileri sürdü.

Raporu hazırlayanlar arasında şubede görevli ve dava da tutuksuz yargılanan sanıkların bulunduğunu iddia eden Otyakmaz, mahkemeye yazılan iletişime müdahale talep formlarında da hiçbir şekilde imzasının bulunmadığını anlattı.

Haydar Meriç'in fiziki takip çalışmasına katıldığını kabul eden Otyakmaz, isnat edilen suçları işlemediğini savundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca Otyakmaz'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ise beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Haydar Meriç

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