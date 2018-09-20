HABER

FETÖ sanığı eski polis memuruna 7,5 yıl hapis, 1 polise beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, polis memurluğundan ihraç edilen tutuksuz sanık Muhittin B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda, polis memurluğundan ihraç edilen tutuksuz sanık Muhittin B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Aynı mahkemede, farklı dosyadan tutuksuz yargılanan polis memuru Necmettin O. hakkında ise beraat kararı verildi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davalarında, tutuksuz sanıklar polis memurluğundan ihraç edilen Muhittin B. ile polis memuru Necmettin O., hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen dijital materyalde fişlendiği iddia edilen tutuksuz sanıklar, duruşmalarda beraatlerini talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını ve kaçma şüphesiyle adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçesi ile hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Muhittin B.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mevcut halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Necmettin O.'nun ise 'delil yetersizliği'nden beraatine karar verildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Korna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılarKorna sesini duymayan işitme engelli kadını dövüp, kolunu kırdılar
Sosyal medyada sahte çocuk doktoru iddiasıSosyal medyada sahte çocuk doktoru iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.