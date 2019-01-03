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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.Ç. ve avukatı katıldı.

Sanık S.Ç, üstüne atılı suçlamaların asılsız olduğunu ifade ederek, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne süren sanık, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, örgüte mensubiyeti olup her şeyiyle teslim olanların dahil olduğu "SAY" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti davaya ilişkin sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY davası ByLock eski polis SAY grubu

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