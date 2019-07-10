FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihat Özervarlı ile avukatı katıldı.
Sanık Özervarlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgüt toplantılarına katılmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, örgütün gizliliği sağlamak amacıyla kullandığı ByLock, KakaoTalk, Tictocplus ve İnstanza gibi programları kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Özervarlı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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