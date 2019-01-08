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FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda 5 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, 5 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ayrı ayrı görülen davanın duruşmalarına tutuksuz sanıklar A.G, S.T, F.C, M.A, M.D. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadıklarını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, sanık A.G'nin örgüt mensubiyeti olup "Say" grubunda yer aldığını, sanık S.T. ile M.A'nın ise örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişilerin yer aldığı "A5" kategorisinde yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock dava eski polis FETÖ/PDY Gaziantep

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