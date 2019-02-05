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FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 3 eski polise, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 3 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar Hasan Kuşman, Bilal Bal ve Şıh Mehmet Güner ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, sanık Güner'in sadakati ve bağlılığı üst seviyedekilerin yer aldığı "A4" kategorisinde, sanık Kuşman'ın örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde, sanık Bal'ın ise zaafları olmayan ve her şeyiyle kendisini örgüte teslim eden polis memurlarının yer aldığı "saya" kategorisinde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdiği sanıkların, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ sanığı eski polisler FETÖ/PDY davası Gaziantep

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