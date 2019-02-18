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FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda iki eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan iki eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuksuz yargılanan Murat Aydın ve Ali Nacar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadıklarını öne sürdü.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savunan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Aydın'ın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin bulunduğu "A5" kategorisinde yer aldığını kaydetti.

Sanık Nacar'ın da ByLock, KakaoTalk ve Eagle programlarını kullandığını ve örgüte her şeyiyle teslim olan polis memurlarının yer aldığı "Say" grubunda bulunduğunu belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aydın ve Nacar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Gaziantep

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