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FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu eski emniyet mensubu rütbeli 3'ü firari, 8'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu eski emniyet mensubu rütbeli 3'ü firari 8'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.A, H.D, M.B, Ş.Ş, H.Ş, İ.B, A.K, V.S. ile tutuksuz sanık eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı dijital veri inceleme raporlarını okuyarak, tutuksuz sanık H.A’nın örgütün şifreli haberleşme programı "Eagle" kullanıcısı olarak tespit edildiğini aktardı.

Gelen belgelere karşı savunması alınan sanık H.A. "Eagle" kullanıcısı olmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkemede, firari sanık eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk’ün avukatı söz hakkı isteyerek, müvekkilinin avukatlığından çekildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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