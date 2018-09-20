FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu eski emniyet mensubu rütbeli 3'ü firari 8'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.A, H.D, M.B, Ş.Ş, H.Ş, İ.B, A.K, V.S. ile tutuksuz sanık eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.
Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı dijital veri inceleme raporlarını okuyarak, tutuksuz sanık H.A’nın örgütün şifreli haberleşme programı "Eagle" kullanıcısı olarak tespit edildiğini aktardı.
Gelen belgelere karşı savunması alınan sanık H.A. "Eagle" kullanıcısı olmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.
Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.
Mahkemede, firari sanık eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk’ün avukatı söz hakkı isteyerek, müvekkilinin avukatlığından çekildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi
Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor
9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum