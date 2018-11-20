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FETÖ sanığı eski rektör Pakdemirli tahliyesini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof.

FETÖ sanığı eski rektör Pakdemirli tahliyesini istedi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli hakim karşısına çıktı. Pakdemirli tahliyesini isterken, duruşma, savcılık tarafından dosyaya eklenen dijital materyallerin incelenmesi için ertelendi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 10 Ağustos 2016 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Pakdemirli'nin avukatı dava dosyasına dün savcılık tarafından eklenen dijital materyallerin incelenmesi amacıyla ek süre talep etti.
Öte yandan Pakdemirli'nin avukatı müvekkilinin kasten tutuklu olarak tutulduğunu savunarak kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir takım belge ve delillerin dava dosyasında yer almadığını iddia etti. Tutuklu sanık Pakdemirli, dijital materyallerin incelenmesi için eşiyle görüşme talep etti. Kendisinin bilim adamı olduğunu, tutuklu olması için hiçbir sebep olmadığını savunan Pakdemirli, "Cezalı olduğum için eşimle görüştürülmüyorum, telefon da edemiyorum. Eşimle görüşüp bir bilgi işlem uzmanıyla birlikte bilgisayarımda inceleme yapmasını istemem gerekiyor. Tahliyemi talep ediyorum. Ortada örgüt yöneticiliği suçu yok. Bilim adamıyım. Bilimsel makaleler yazmak istiyorum. Dosyamı inceledim. Tutukluluğu gerektirecek hiçbir delil yok. Bu bir eziyettir" dedi.
Pakdemirli'nin avukatı da müvekilinin tahliyesini ya da tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, Pakdemirli'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyaya yeni eklenen dijital materyallerin Pakdemirli ve avukatları tarafından incelenmesi için davayı 25 Aralık Salı gününe erteledi.

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