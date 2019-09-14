FETÖ sanığı eski savcı Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İSTANBUL'da yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla dün serbest bırakılan FETÖ/PDY sanığı eski savcı Gültekin Avcı, savcılığın itirazı üzerine verilen yeniden yakalama kararı doğrultusunda, İzmir'de bir yakınının evinde gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin Selam Tevhid Davası'nda kumpas kurdukları gerekçesiyle 15'i tutuklu, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 16'sı firari toplam 89 sanık hakkında açılan davada yargılanan Gültekin Avcı, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartı getirilerek, tahliye edildi. Karar üzerine de tutulduğu İzmir'deki cezaevinden tahliye edildi.

Davanın 2 sanığıyla birlikte tahliye edilen Gültekin Avcı için savcılık, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yakalama kararı çıkardı.

Karar üzerine İzmir Emniyeti Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gültekin Avcı'yı, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki akrabasının evinde gözaltına aldı.

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