FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu yeniden yargılanıyor

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı "kumpas soruşturması"nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen beraat kararına Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu'nun itiraz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davanın beşinci duruşması yapıldı.

Duruşmaya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Karakullukçu katıldı.

Karakullukçu, duruşmada, bir önceki duruşmalarda verdiği savunmaları tekrar ettiğini belirterek hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunda devam eden soruşturma dosyası ile HTS kayıtlarının beklenmesine, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar vererek duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.

