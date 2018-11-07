FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu yeniden yargılanıyor

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı "kumpas soruşturması"nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen beraat kararına Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu'nun itiraz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın altıncı duruşması yapıldı.
Duruşmaya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Karakullukçu katıldı.
Karakullukçu, bir önceki duruşmalarda verdiği savunmaları tekrar ettiğini belirterek Hakimler ve Savcılar Kurulunda devam eden soruşturma dosyasından dolayı duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in halen Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığında derdest olan 2016/1369 dosya numaraları soruşturma dosyasından müşteki sıfatıyla verdiği ifadede sanıktan şikayetçi olduğunu hatırlatarak müzekkere yazılarak bu soruşturmada hangi suçlar olduğunun sorulması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ocak 2019'a erteledi.
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