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FETÖ sanığı eski savcı ve hakimlere hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmanın ardından açılan davada tutuklu yargılanan eski savcı İlker Çetin ile eski hakimler Serdar Göçer ve Esra Selçuk, 6 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmanın ardından açılan davada tutuklu yargılanan eski savcı İlker Çetin ile eski hakimler Serdar Göçer ve Esra Selçuk, 6 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Uşak eski Cumhuriyet Savcısı İlker Çetin, Marmaris eski Hakimi Serdar Göçer ve Çeşme eski hakimi Esra Selçuk'u gözaltına aldı. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sanıklar hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı.
İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar İlker Çetin, Serdar Göçer ve Esra Selçuk ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan İlker Çetin'e 12 yıl, Serdar Göçer'e 8 yıl, Esra Selçuk'a ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilip, dava bitirildi.

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