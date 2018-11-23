HABER

FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'te evinde örgüt elebaşının CD'leri ele geçirilen ve öğrencilik döneminde "bölge abiliği" yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski cumhuriyet savcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski cumhuriyet savcısı Mehmet Akif Aydın ile avukatı katıldı.

Sanık Aydın, hakkındaki suçlamaları reddederek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını savundu.

Meslek hayatı boyunca suç işlemediğini öne süren sanık Aydın, beraatini istedi.

Savcı, evinde örgüt elebaşının videolarının yer aldığı birçok CD ele geçirilen sanığın örgüt toplantılarına katıldığını ve üniversitede öğrenciyken "bölge abiliği" yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

PARTNERİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldıİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldı
"Amerika, Irak ve Suriye hattını terör laboratuvarına döndürmüştür""Amerika, Irak ve Suriye hattını terör laboratuvarına döndürmüştür"
Eski mezunlar 46 yıl sonra buluştu Eski mezunlar 46 yıl sonra buluştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski cumhuriyet savcısı FETÖ/PDY hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.