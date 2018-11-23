FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski cumhuriyet savcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski cumhuriyet savcısı Mehmet Akif Aydın ile avukatı katıldı.

Sanık Aydın, hakkındaki suçlamaları reddederek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını savundu.

Meslek hayatı boyunca suç işlemediğini öne süren sanık Aydın, beraatini istedi.

Savcı, evinde örgüt elebaşının videolarının yer aldığı birçok CD ele geçirilen sanığın örgüt toplantılarına katıldığını ve üniversitede öğrenciyken "bölge abiliği" yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

