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FETÖ sanığı eski subaylara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 2 eski subaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 2 eski subay 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski üsteğmen Melih Kaya katıldı, meslekten ihraç edilen yüzbaşı Emir Erkılıç ise katılmadı.

Sanık Kaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve FETÖ'nün darbe girişimine katılmadığını öne süren Kaya, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu ve haklarındaki tanık beyanları ile kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kaya ve Erkılıç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere yönelik 36 kişinin yargılandığı davada, dönemin tugay komutanı Murat Soysal ile kurmay başkanı Hakan Çınar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmış, Melih Kaya ve Emir Erkılıç'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıkların dosyası 5'e ayrılmıştı.

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