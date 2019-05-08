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FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski teğmen, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları'' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski teğmene 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Anras ile avukatı katıldı.

Sanık Anras savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''FETÖ'nün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair ayrıntılı savunma yaptım. Beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün ''mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Fatih Anras'ı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

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