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FETÖ sanığı eski TEM Şube Müdürüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

Eski Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü sanığa, 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Barış Pekince ile avukatı ve yakınları katıldı.

Son savunmasında Pekince, üzerine atılı suçları işlemediğini iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Pekince'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Barış Pekince'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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