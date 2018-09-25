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FETÖ sanığı eski üsteğmen ve öğretmene 6'şar yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda tutuklu sanıklar eski üsteğmen Muharrem Ürün ile öğretmen Semih Erülgen 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda tutuklu sanıklar eski üsteğmen Muharrem Ürün ile öğretmen Semih Erülgen 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Muharrem Ürün ve öğretmen Semih Erülgen ile avukatları hazır bulundu. Ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile örgütün mahrem imamları tarafından arandığı iddialarını reddeden üsteğmen Ürün ile örgüte yakın dershaneler arasında yer aldığı iddia edilen ve KHK ile kapatılan Serhat Dershaneleri'nde öğretmen olarak görev yaptığı, askeri liseleri kazanan öğrencileri örgütün mahrem imamlarıyla tanıştırıp teslim ettiği iddialarını reddeden öğretmen Semih Erülgen, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanıklar Muharrem Ürün ile Semih Erülgen'i, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyelerine karar verdi.

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