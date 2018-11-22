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FETÖ sanığı eski üsteğmenlere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilen tutuksuz 2 sanık, kararın ardından gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan meslekten ihraç edilen 2 üsteğmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Erhan Can ve Alperen Altıparmak ile avukatları hazır bulundu.

Daha önce etkin pişmanlıkta bulunan sanık Can, ifadelerini baskı altında verdiğini ve doğru olmadığını iddia etti.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Can, beraatini istedi.

Sanık Altıparmak da örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Can ve Altıparmak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, tutuklanmalarına hükmetti. Sanıklar, duruşma salonundaki polislerce gözaltına alındı.

Öte yandan, aynı suçtan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar doktor S.Y, emekli Ü.Y. ve polis memuru M.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadıkları ve örgütün sohbetlerine katılmadıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 3 sanığın, delil yetersizliğinden beraatini kararlaştırdı.

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FETÖ hapis cezası ihraç subay Kayseri

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