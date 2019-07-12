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FETÖ sanığı eski uzman çavuşa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski uzman çavuş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuşa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Soğurman ve avukatı katıldı.

Sanık Soğurman, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden sanık Soğurman, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Soğurman'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut durumunun devamına hükmetti.

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