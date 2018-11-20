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FETÖ sanığı eski vali yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

ERZURUM 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ağrı eski Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ sanığı eski vali yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ağrı eski Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sözde 'mülkiye büyük bölge yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen Haziran ayında gözaltına alınan Ağrı eski Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen Kamil Aksoy hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Kamil Aksoy'un örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına yer verildi. Aksoy'un kullandığı değerlendirilen ByLock hesabının kullanıcı adının çocuklarının ismi olduğunu değinilen iddianamede, "ByLock üzerinden 'Harun' kod adlı sözde bölge imamından 'Birol' kod adlı sözde il imamına gönderilen 'Karayazı' başlıklı mesajda "Abim gerek yok, kendini sıkıntıya sokmasın. Karayazı'daki arkadaşımız soruyor. 'Kepenk kapatma gibi eylemlerin önünü almak için inisiyatif alıp ilçede önde gelenlerle diyalog kurayım mı? Benzeri olaylarda çalışma yapayım mı?' diyor" diye yazışmasına işaret edildi.
'Karayazı'daki arkadaş' olarak bahsedilen kişinin Erzurum'un Karayazı ilçe eski Kaymakamı olan Kamil Aksoy olduğu belirtilen iddianamede, şöyle denildi:
"Karayazı Kaymakamlığı yaptığı dönemde Erzurum büyük bölge mülkiye imamı 'Harun' kod adlı kişiye bağlı Erzurum bölgesi mülkiye imamı 'Birol' kod adlı kişinin altında örgüt üyesi olarak mülkiye yapılanmasına dahil olduğu, bu minvalde kaymakamlık görevinin gereklerine göre görev yerinde meşru hükümetin temsilcisi olması ve meşru hükümetten emir ve talimat alması gerekirken dosyada mevcut ByLock içeriklerinden anlaşılacağı üzere iktidarı devirmek suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırma gayesi içerisinde bulunan terör örgütünün yöneticilerinden emir ve talimat aldığı, görevinin gereği olarak ilçedeki asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik imkanları dahilinde tüm önlemleri alması gerekirken bu hususta harekete geçip geçmemek konusunda 'Harun' kod adlı kişiden talimat istediği ve ByLock içeriklerinden anlaşıldığı üzere FETÖ/PDY'nin Erzurum büyük bölge imamınca gerçekleştirilen örgüt toplantılarına katıldığı anlaşılmıştır."
Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül'de görülen ilk celsede tutuklanmasına karar verilen Kamil Aksoy, bugün karar duruşmasına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Aksoy, "Mahkemenin kararına güveniyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Kamil Aksoy'u 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, hükümle birlikte Aksoy'un tahliyesini kararlaştırdı.

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