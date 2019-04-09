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FETÖ sanığı eski vali yardımcısının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Adana'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski Mersin vali yardımcısı tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski Mersin vali yardımcısının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.K. Ankara 24.Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı sanık A.K'nın, haklarında örgüt üyeliği suçundan işlem yapılan birçok kişiyle telefon görüşme trafiğinin tespit edildiğini belirtti.

Sanığın FETÖ/PDY'nin mülki amirler için organize edilen istişare toplantılarına katıldığını aktaran savcı, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve sanığın örgüte himmet verdiği dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Söz hakkı verilen sanık A.K. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Mütalaayı kabul etmiyorum. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Tarafıma süre verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanık A.K'nin mevcut halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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