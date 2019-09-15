FETÖ sanığı eski vali yeniden hakim karşısına çıkıyor

- Gerekçeli kararda Harput'un eylemlerine yer verilmişti

Yargılamanın ardından yazılan gerekçeli kararda, Harput'un, FETÖ'nün sözde "Bursa il imamı" olan firari Cansun Sarıyıldız'ın başkanlık ettiği "il mütevelli heyeti" toplantılarına zaman zaman katıldığı, 2013 yılının temmuz ayında emekliye ayrıldıktan sonra, örgütle irtibatlı olduğu için faaliyetine son verilen Bursa Orhangazi Üniversitesinin mütevelli üyesi olduğunun anlaşıldığını belirtilmişti.

Harput'un, Bursa Orhangazi Üniversitesi ile yine örgüte müzahir olduğu için kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfına parasal yardım yapılması yönünde iş adamlarını teşvik ederek örgüte fon sağladığı aktarılan kararda, sanığın Bank Asya'daki hesaplarına farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda para yatırdığı belirtilmişti.

Mahkeme kararında "Bank Asya'nın mali tablosunun bozulduğu, bankaya el koyma ihtimalinin bulunduğu haberlerinin ayyuka çıktığı ve ana haber bültenlerine konu olduğu gerçeği karşısında, uzun yıllar mülki idare amirliği görevlerinde bulunan sanığın, Türk bankacılık sisteminin geçmişinde imar bankası olgusu da bulunduğu halde, Kuveyt Türk katılım bankasında ve Vakıfbank'ta hesabı da bulunmasına rağmen talimat sonrasına denk gelecek şekilde Bank Asya'da 3-4 kez katılım hesabı açması eyleminin, ne basiretli ve deneyimli bir mülki amir davranışı ne de sıradan bir mudi davranışı olmadığına, faiz hassasiyeti dikkate alındığında, Bank Asya haricinde Kuveyt Türk katılım bankasındaki hesabına para yatırma imkanın bulunduğu" tespitine işaret edilmişti.