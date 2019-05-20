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FETÖ sanığı eski yargı mensuplarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski cumhuriyet savcısı İlker Çetin 12 yıl, eski hakimler Serdar Göçer 8 yıl ve Esra Selçuk 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski yargı mensubu 3 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski cumhuriyet savcısı İlker Çetin, eski hakimler Serdar Göçer ve Esra Selçuk ile avukatları hazır bulundu.

İddia makamı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istediği sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

FETÖ ile bağlantılarının olmadığını savunan Çetin, Göçer ve Selçuk beraat ile tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Çetin'e 12 yıl, Göçer'e 8 yıl, Selçuk'a ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen eski Uşak cumhuriyet savcısı İlker Çetin, eski Marmaris hakimi Serdar Göçer ve eski Çeşme hakimi Esra Selçuk gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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