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FETÖ sanığı eski Yargıtay hakimine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Yargıtay tetkik hakimi Ersagun Yavuz Eryıldız, 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Yargıtay tetkik hakimi Ersagun Yavuz Eryıldız'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan Eryıldız ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Eryıldız, FETÖ ile bağlantısının olmadığını savundu.

Adalete güvendiğini belirten Eryıldız, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Eryıldız'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ersagun Yavuz Eryıldız, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Haklimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince açığa alınmıştı.

Daha sonra meslekten ihraç edilen Eryıldız hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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