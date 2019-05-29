FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutukluyken itirafçı olan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İlhami Dal hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal, SEGBİS ile bağlandı.

Tutuksuz yargılanan İlhami Dal, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek örgütle ilgili bildiklerini daha önceki duruşmalarda anlattı ve FETÖ üyesi yüksek yargıçların yargılandığı davalarda tanık olarak beyanları alındı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Dal, beraatine karar verilmesini istedi.