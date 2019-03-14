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FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den şikayetçiyim”

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık, “Fethullah Gülen’den şikayetçiyim” diyerek örgütün yaptıklarını anlattı.Eskişehir 4.

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık, “Fethullah Gülen’den şikayetçiyim” diyerek örgütün yaptıklarını anlattı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık Murat K.K. (32) ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul eden sanık, örgütün kendisini kandırdığını ifade ederek, "Bana daha da önem vermeye başladılar. Bana ’sen aslansın, kaplansın’ dediler. Askerlere sohbet abisi olmamı istediler. Bu görevi yaptım. Himmet aldık. ByLock kullandım. Örgüte ait evlerde askerlere Fethullah Gülen videoları izletiliyordu. Kitapları okutuluyordu. Burs, himmet adı altında personellerin yüzde 10 maaşı örgüte yönlendiriliyordu. Pişmanım. Fethullah Gülen’den şikayetçiyim. 2015 Haziranda benim sohbet ağabeyliği görevim bitti. Bildiklerimi darbe girişimi sonrası anlatmak istedim ama terörist damgası yemekten korktum. Pişmanım. Örgütün amaçlarını asla benimsemedim. Devletimin yanındayım. Ne zaman istenilirse tanık olarak hazırım" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlıktan faydalanmasına karar vererek, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı.

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