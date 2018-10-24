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FETÖ sanığı gazetecilerin yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilen 6 sanıktan 5'i, itiraz üzerine "istinaf mahkemesinde" yapılan yargılamada 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yerel mahkemece beraat kararı verilen 6 gazeteciden 5'ine yapılan itiraz üzerine "istinaf mahkemesinde" yapılan yargılamada, 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi, diğer sanığın beraatine hükmedildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Pekmezci, Abdurrahim Haklıkul, Taner Talaş, Rıfat Söylemez, Osman Palamut ve Hakan Bülent Yardımcı ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ali Pekmezci'nin beraati, diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de Pekmezci'nin beraatine, diğer sanıkların 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Adana'da 11 gazetecinin "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılandığı davada, sanıklardan 4'ünün 7 yıl 6 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına, diğerlerinin ise beraatine karar verilmişti. Savcı haklarında beraat kararı verilen 6 sanık yönünden karara itiraz etmişti.

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