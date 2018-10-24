FETÖ sanığı gazeteciye hapis cezası

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kapatılan Zaman gazetesinin bir dönem Karabük temsilciliğini yapan tutuklu sanık Ertaş Ekinci ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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