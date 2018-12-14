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FETÖ sanığı hukukçu için savcı bir ceza, bir beraat istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 18:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hukukçu Yrd.

FETÖ sanığı hukukçu için savcı bir ceza, bir beraat istedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hukukçu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur için savcı bir ceza, bir beraat istedi.
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, derslerde 'Yakında iç savaş çıkacak, silahlanın' diyerek halkı isyana teşvik ettiğinin ileri sürülmesi, boşandığı eşinin de FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi üzerine 15 Nisan 2016'da 'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Yrd. Doç. Dr. Kanbur, ardından YÖK tarafından meslekten ihraç edildi. Hakkında toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Yrd. Doç. Dr. Kanbur, yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen yıl 10 Kasım'da 50 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur ile avukatlarından Ali Çelik hazır bulundu. Yrd. Doç. Dr. Kanbur, suçsuz olduğunu tekrarlayarak beratini istedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Yrd. Doç. Dr. Kanbur'un 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik' suçlamasından beratini talep etti.
Duruşma, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur'un mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

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