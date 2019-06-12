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FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hukukçu Mehmet Nihat Kanbur, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl 3 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hukukçu Mehmet Nihat Kanbur, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, derslerde 'Yakında iç savaş çıkacak, silahlanın' diyerek halkı isyana teşvik ettiğinin ileri sürülmesi, boşandığı eşinin de FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi üzerine 15 Nisan 2016'da 'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Kanbur, ardından YÖK tarafından meslekten ihraç edildi. Hakkında toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kanbur, yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 10 Kasım 2017'de 50 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
'MASUMİYETİMİN KORUNMASINI TALEP EDİYORUM'
Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Mehmet Nihat Kanbur ile avukatları Ali Çelik, Münip Ermiş ve Cengizhan Gököz katıldı. Savcının mütalaasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Kanbur, suçsuz olduğunu tekrarlayarak beratını istedi. Son sözü sorulan Kanbur, "Benim masumiyetimi koruyacak tek makam sizsiniz. Masumiyetimin korunmasını talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti Mehmet Nuri Kanbur hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik' suçlamasından beraat verirken, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğine kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

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