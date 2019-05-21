FETÖ sanığı ihraç astsubaya 1 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen sağlık astsubayı Furkan K. (24), tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Furkan K. hazır bulundu. Telefonla ardışık olarak arandığı yönündeki iddiaları kabul eden Furkan K., "İbadetlerimi yapmaktan başka amacım yoktu. Terörist değilim. Bu yaftayı yemektense, yurt dışındaki bir çok operasyonda görev yapmış biri olarak, operasyonlarda şehit olmayı tercih ederdim. Üniformamı kirletmedim" dedi.

Mahkeme, Furkan K.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelendi.

