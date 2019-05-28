FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan astsubay Bekir D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Bekir D. hazır bulundu. Ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Bekir D., "Burada bulunmam bile içimi acıtıyor. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, Bekir D.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

