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FETÖ sanığı ihraç öğretmene 5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen İbrahim D., tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen İbrahim D., tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İbrahim D, karar duruşmasında hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasını reddeden İbrahim D, beraatını istedi. Mahkeme, sanık İbrahim D.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

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