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FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 2 polisten birine 6 yıl 3 ay, diğerine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Ömer Faruk Altunel ve Saadettin Altun ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Altunel savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "EA" koduyla derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini belirtti.

Ele geçirilen belgelerin asılsız olduğunu öne süren Altunel, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Hakkımda tanıklık yapan kimse 17-25 Aralık sürecinden sonra mesleğinden atılmıştır. Bizlere sohbet verdiği iddia edilen 'Ramazan' isimli kişiyi tanımıyorum. Sohbetlere gitmedim." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Altun da örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "SAYA" koduyla derecelendirildiği iddiasını reddettiğini söyledi.

Hiçbir terör örgütüyle bağı olmadığını öne süren sanık beraatini talep etti.

Savcı mütalaasında, 2 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Altunel'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Altun'a da aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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