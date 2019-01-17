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FETÖ sanığı imama 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan imam Enver A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan imam Enver A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Enver A. hazır bulundu. Tanık ifadelerini kabul etmediğini ifade eden Enver A., "Örgüt üyesi değilim. Hiçbir zaman onlarla bir arada yer almadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti Enver A.'ya, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın, istinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

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