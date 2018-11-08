FETÖ sanığı imama beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan imam Burhanettin Y. beraat etti.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Burhanettin Y. ile avukatı hazır bulundu. Bank Asya'da hesabı olduğu iddia edilen FETÖ şüphelisi imam, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne süren Burhanettin Y., "15 Temmuz'u bilecek olsaydım, Bank Asya'nın önünden geçmezdim. Faizsiz bankacılık yaptığı için Bank Asya'yı tercih ettim. Bizi aldattılar. Devletimin her zaman yanındayım" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Burhanettin Y.'nin, delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası
Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti
İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi
İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...
2018 yılının İngilizce kelimesi belli oldu!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum