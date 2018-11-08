FETÖ sanığı imama beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan imam Burhanettin Y. beraat etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Burhanettin Y. ile avukatı hazır bulundu. Bank Asya'da hesabı olduğu iddia edilen FETÖ şüphelisi imam, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne süren Burhanettin Y., "15 Temmuz'u bilecek olsaydım, Bank Asya'nın önünden geçmezdim. Faizsiz bankacılık yaptığı için Bank Asya'yı tercih ettim. Bizi aldattılar. Devletimin her zaman yanındayım" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Burhanettin Y.'nin, delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

