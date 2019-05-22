FETÖ sanığı iş adamına 8 yıl 1 ay hapis cezası

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından 18 Şubat 2016’da FETÖ’nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD’den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanırken, 13 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı. Çelikaslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Ağbaş’ın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Emir Ağbaş ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek Ağbaş’ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, 8 dairesini FETÖ’ye bağışladığına ilişkin yapılan tespite katılmadığını belirten Ağbaş, hayatı boyunca bir apartmanda 8 dairesinin olmadığını savunarak raporda buna benzer hataların olduğunu ileri sürdü.

Raporda, kapatılan Bank Asya’da 2014-2016 yıllarında yüklü miktarda hesabının olduğuna dair tespite de katılmadığını söyleyen Ağbaş, bankacılık işlemlerini beğenmediği bu bankayla çalışmadığını hatta davalık olduğunu iddia ederek örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırmadığını savundu. Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Ağbaş, beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Ağbaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

