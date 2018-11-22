FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan iş adamı Mehmet Haskaya'ya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Haskaya ile avukatı katıldı.

Haskaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hiçbir terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımda bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın Bank Asya'ya para yatırarak örgüte destek verdiğini, örgütle iltisaklı derneklere üye olduğunu ve örgütün ideolojisini yaymasını desteklediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Haskaya'ya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

