HABER

FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan iş adamına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Bülent Tahir Ersavaş ile avukatı katıldı.

Ersavaş, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını öne sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgüt içerisinde aktif olarak görev aldığının, gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ersavaş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Çubuk’un Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı’nın adayı Baki Demirbaş olduÇubuk’un Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı’nın adayı Baki Demirbaş oldu
Fransız mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiFransız mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ hapis cezası mahkeme kararı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Başkentte FETÖ operasyonu!

Başkentte FETÖ operasyonu!

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Günlük burç yorumları 2 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.