FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek Ağbaş'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, "8 dairesini FETÖ'ye bağışladığına ilişkin yapılan tespite katılmadığını" belirten Ağbaş, hayatı boyunca bir apartmanda 8 dairesinin olmadığını savunarak raporda buna benzer hataların olduğunu ileri sürdü.

Raporda, kapatılan Bank Asya'da 2014 ila 2016 yıllarında yüklü miktarda hesabının olduğuna dair tespite de katılmadığını söyleyen Ağbaş, bankacılık işlemlerini beğenmediği bu bankayla çalışmadığını hatta davalık olduğunu iddia ederek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını beyan etti.